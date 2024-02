Ernest Muci w Besiktasie, Legia z milionami na koncie! Znamy kwotę transferu

Informację o możliwym transferze albańskiego napastnika przekazał dzisiaj rano dziennikarz „Piłki Nożnej” Paweł Gołaszewski na platformie X. Jego informacje potwierdził się w następnych godzinach. Albańczyk udał się w ciągu dnia do stolicy Turcji. Besiktas potwierdził już dokonanie transferu. Według naszych informacji Turcy zapłacą Legii 10 mln euro, co jest najwyższą kwotą w historii za jaką stołeczny klub sprzedał piłkarza. Do tej pory „rekordzistą” był Radosław Majecki wytransferowany do Monaco za 7 mln euro.

Muci stanie się najdrożej sprzedanym obcokrajowcem z naszej ligi. Kwota 10 mln euro jest trzecią najwyższą za jaką został sprzedany w ogóle piłkarz z Ekstraklasy. Wcześniej angielskie Brighton & Hove Albion wydało na Kacpra Kozłowskiego (11 mln euro) i Jakuba Modera (10,5 mln euro). 10 proc. ze sprzedaży Muciego otrzyma poprzedni klub Albańczyka, KF Tirana. Natomiast Legia zapewniła sobie 10 procent od kolejnej sprzedaży piłkarza. Trenerem Besiktasu jest były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos, a zespół zajmuje obecnie 3 miejsce w Super Lig.

