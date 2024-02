Mocne słowa Dariusza Szpakowskiego o Lewandowskim. Nie ma już żadnych wątpliwości

Marcin Bułka znów to zrobił. Gwiazdor Nicei idzie na rekord we Francji, zapisze się w historii ligi?

Dariusz Szpakowski przez pryzmat swojego doświadczenia jest w stanie naprawdę trafnie ocenić i zdiagnozować problemy konkretnych piłkarzy i drużyn. Legendarny komentator tym razem postanowił wypowiedzieć się dla TVP Sport w temacie spadku formy Roberta Lewandowskiego. Niemal po każdym spotkaniu FC Barcelona "Lewy" jest krytykowany. Nic więc dziwnego, że i fani reprezentacji Polski zaczęli martwić się przed barażami o awans na Euro 2024. Zdaniem Szpakowskiego Lewandowski jest na tyle świadomym piłkarzem, że wie czego mu brakuje i czego się od niego oczekuje. Jednoznaczna opinia dziennikarza każe sądzić, że wciąż jest szansa, by kapitan biało-czerwonych znalazł się w wysokiej formie na najbliższe mecze kadry.

Szpakowski przypomniał jeden mecz Lewandowskiego

- Pozostało ponad półtora miesiąca. Wierzę, że Robert wróci do optymalnej dyspozycji. Przy doświadczeniu, które posiada, jest w stanie być w topowej formie w rozstrzygających momentach. Zawsze mam w pamięci mecz Polaków ze Szkocją, gdzie "Lewy" trafił w ostatniej minucie na 2:2. Prosty wniosek: nie można zwątpić w siebie do ostatnich chwil. Nie zmienia to jednak faktu, iż czas nieubłaganie ucieka - skomentował Szpakowski. - Robert jest na nowym etapie kariery. Probierz już apelował, by wspierać naszego napastnika. Nie tylko krytykować. Lewandowski ma świadomość, co się dzieje z nim, z jego organizmem - ocenił dodatkowo komentator.

Recepta na awans Szpakowskiego

Jednocześnie Dariusz Szpakowski przypomniał, że piłka nożna to sport drużynowy i nawet w najlepszej formie sam Robert Lewandowski może niczego nie zdziałać. - Wszyscy czują się lepiej. Robert ma świadomość oczekiwań względem niego. Jest niezwykle ambitnym człowiekiem. Umówmy się: nie tylko on ma takie podejście. Dobrze musi zagrać cały zespół. Nikt nie da nam awansu za darmo - wyjaśnił ekspert przed spotkaniem z Estonią. Jeśli Polacy poradzą sobie z niżej notowanym rywalem, to w bezpośrednim starciu o awans na turniej Euro 2024 zmierzą się z Walią lub Finlandią.