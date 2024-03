Jakub Piotrowski o sezonie życia, skuteczności i Walii. Na to musi uważać Polska w finale barażu

To przełomowy sezon w jego wykonaniu

W tym sezonie Piotrowski rozgrywa sezon życia. We wszystkich rozgrywkach zdobył już 17 goli. W kadrze w czterech występach ma w dorobku dwie bramki. Pokonał bramkarza Czech i Estonii. - Zacząłem być częściej w polu karnym, częściej uderzać z dystansu - powiedział Piotrowski podczas konferencji prasowej. - Zacząłem analizować dużo więcej swoich meczów, to gdzie mogę wbiegać, jakie przestrzenie mogę atakować i gdzie jest to miejsce na boisku, żeby zdobyć bramkę. Od tego momentu skupiałem się na tym i przywiązywałem wagę do analizy. To przełomowy sezon dla mnie, w którym pokazuję dużą skuteczność - wyznał.

Bartosz Slisz o atutach Walii. Na to zwraca uwagę, tego chciałby uniknąć w finale, sprawdzi się jego wizja?

Dokłada coś od siebie

Pomocnik mistrza Bułgarii stwierdził, że od początku w kadrze czuje się bardzo dobrze. - Od pierwszych zgrupowań na które przyjeżdżałem, to czułem, że jest coś fajnego w tej grupie - przyznał kadrowicz. - Nie czułem się odosobniony, lecz zawsze gdzieś można było ze wszystkimi porozmawiać. Teraz po prostu mam możliwość dołożyć coś od siebie na boisku. Wiadomo, że największą sympatię zyskuje się na boisku i staram się to pokazywać - podkreślił.

Piotr Zieliński powiedział to wprost przed finałem z Walią. Jest przekonany, że reprezentacja Polski to zrobi, ma rację? [WIDEO]

Cechuje ich dużo wrzutek

Piotrowski liczy na to, że także w spotkaniu z Walią trener Michał Probierz postawi na niego. - Walijczycy grają bezpośrednią piłkę - analizował. - Wyprowadzają dużo kontrataków, dążą do jak najszybszej akcji. Myślę, że na to będziemy musieli najbardziej uważać. Na pewno ich styl cechuje bezpośredni futbol i dużo wrzutek na pole karne. Trzeba będzie się na to przygotować - ocenił pomocnik drużyny narodowej.

Na to liczy Nicola Zalewski w Romie i kadrze. Wyzwanie przed reprezentantem Polski, spełni je w barażu z Walią?

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie