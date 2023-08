Jan Tomaszewski dowiedział się, że Apoloniusz Tajner kandyduje do Sejmu. Wymaga od niego jednej rzeczy, bez tego będzie piekielnie źle

Szymon Marciniak opuści Polskę? Mowa o przeprowadzce, kuszą go olbrzymimi pieniędzmi, kibice mogą za nim zatęsknić

Czesław Michniewicz nie próżnuje w Arabii Saudyjskiej! Teraz zatrudni półfinalistę Ligi Mistrzów! Co za nazwisko!

Michał Listkiewicz: Jak będzie trzeba, to padnę na kolana przed... [MIŚ Z OKIENKA]

- Dlaczego nikogo nie dziwi w Sejmie elektryk, inżynier, a dziwią sportowcy? - grzmi Tomaszewski. - Sportowcy są ludźmi, którzy byli na całym świecie i znają problemy całego świata. Oni trochę więcej mają pojęcia od elektryka. Mam tylko nadzieję, że Tajner nie będzie głosował w Sejmie przeciwko narodowi polskiemu! Sportowcy powinni stanąć na wysokości zadania i bronić Polski. Dla tych którzy, głosują przeciwko narodowi polskiemu, nie powinno być miejsca w Sejmie. Bo oni szkodzą Polsce - podkreśla Tomaszewski.

Jan Tomaszewski: Czekam na to, co Tajner będzie mówił

Legendarny bramkarz dostał się do Sejmu w 2011 roku z ramienia PiS. Do następnej kadencji kandydował już z Platformy Obywatelskiej, ale nie uzyskał mandatu. Teraz radzi Tajnerowi, na co musi uważać w Sejmie.

- Ci sportowcy, którzy wychodzą na mównicę, powinni mieć swoje zdanie. Wielu sportowcom nie udała się przygoda z polityką, ale to dlatego, że w ławach poselskich byli niemowami. Nie wypowiadali swojego zdania. I się odbili. Lubię Tajnera, ale czekam na to, co będzie mówił – zaznacza Tomaszewski.

Apoloniusz Tajner już tak nie wygląda! Wielka metamorfoza, nie do wiary ile schudł były trener Małysza

Apoloniusz Tajner: Mamy najnowocześniejszy kompleks skoczni na świecie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.