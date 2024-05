Jan Tomaszewski podsumuje powołania Michała Probierza. Specjalny program na ŻYWO!

Bartosz Bosacki skomentował powołania Michała Probierza. Odniósł się do braku Matty’ego Casha. „Mnie to nie dziwi”

Michał Probierz dokonał zaskakującego wyboru reprezentantów Polski na EURO 2024! W środę 29 maja 2024 roku w trakcie spotkania w restauracji Flaming & Co w Warszawie, selekcjoner przedstawił wstępny skład drużyny, która będzie szykować się do wyjazdu na mistrzostwa Europy. Wśród powołanych nazwisk doszło do sensacji. W kadrze zabrakło gracza Aston Villi - Matty'ego Casha, co wywołało niamałe emocje wśród kibiców reprezentacji Polski. Jak decyzję selekcjonera skomentuje Jan Tomaszewski? O tym przekonamy się już dziś, tj. w środę 29 maja 2024 roku w trakcie specjalnego łączenia z byłym bramkarzem reprezentacji Polski. Dużych emocji nie zabraknie! Zapraszamy od godziny 19:30.