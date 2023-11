Jan Tomaszewski prosto po meczu Polska - Czechy! Co za ocena reprezentacji Polski, nie zamierzał tego ukrywać!

Jan Tomaszewski postanowił skomentować przebieg meczu Polska - Czechy. Tuż po skończeniu spotkania, bramkarz reprezentacji Polski wziął udział łączeniu z "Super Expressem" i powiedział jasno, co sądzi o przebiegu meczu. Nie szczędził słów i nie pozostawił w zasadzie żadnych wątpliwości.

Jan Tomaszewski szczerze po meczu Polska - Czechy. Ocenił grę Polaków

Jan Tomaszewski grę Polaków z Czechami nazwał najlepszym meczem Polaków w całych eliminacjach mistrzostw Europy, podkreślając jednak, że całe eliminacje były bardzo słabe. Sam zaznacza jednak, że Michał Probierz popełnił jeden błąd, nie dając szansy gry Sebastianowi Szymańskiemu od początku spotkania.

- Uważam, że to był najlepszy mecz naszej reprezentacji w eliminacjach całych. Ale całe eliminacje to był wstyd. Po drugie, mam nadzieję, że Michał Probierz przekonał się, że gra się tylko jedną dziewiątka. Bo gdyby za Świderskiego w pierwszej połowie grał Szymański, to w pierwszej połowie mielibyśmy przewagę w środku pola. Nie przewagę w obronie, bo ten nasz atak pozycyjny to był obrona - bramkarz - powiedział Jan Tomaszewski.