Jan Tomaszewski wypalił do kamery tak, że aż przykro się robi. Kibice posmutnieją w sekundę, brutalne podsumowanie po awansie na Euro 2024.

Reprezentacja Polski po niemałych męczarniach, dogrywce i rzutach karnych ostatecznie pokonała Walię i awansowała na mistrzostwa Europy, co wywołało falę radości u wielu kibiców biało-czerwonych. Jan Tomaszewski, na gorąco po meczu, podczas łączenia z "Super Expressem" postanowił jednak brutalnie ugasić ten entuzjazm. Cóż... Po tych meczach okazało się, że nie mamy ani jednej "dziewiątki". Robert Lewandowski też grał słabiutko, Piątek wszedł, Świderski grał słabo i w zasadzie wszystko opierało się na naszej drugiej linii. Frankowski grał dobrze - po prostu gra w defensywie była poustawiana. (...) Robert cofał się do pomocy i nie było z niego aż takiej korzyści Walia nie była żadnym wielkim zespołem - są to przeciętni zawodnicy. Jedziemy teraz na finału i jest pytanie "Czy z tą drużyną możemy coś ugrać? No nie bardzo... Nie mamy "dziewiątek".