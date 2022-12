i Autor: AP, Przemysław Szyszka/Super Express Jackowski, Lewandowski

Szokująca przepowiednia

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego. Przewiduje, czy to się stanie już teraz

eib | mso | korz 14:25

Mundial 2022 w Katarze zakończył się dla polskiej reprezentacji tuż po tym, gdy dotarli do 1/8 finału. Przegrany mecz z Francją sprawił, że Polacy spakowali walizki i wrócili do kraju. Czy taki obrót spraw będzie miał wpływ na to, jak dalej potoczy się kariera najsłynniejszego napastnika, Roberta Lewandowskiego? Podczas spotkania z jasnowidzem Jackowskim zapytał o to dziennikarz "Super Expressu". Jaką usłyszał odpowiedź?