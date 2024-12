Adam Nawałka spotka się z Michałem Probierzem. Dobitne słowa o roli selekcjonera, to daje dużo do myślenia [ROZMOWA SE]

Pasja podróżowania i odkrywania najdalszych zakątków świata towarzyszy byłemu reprezentantowi Polski od lat. Całkiem niedawno – oczywiście w mediach społecznościowych – przyznał się on, że skompletował już „Siedem nowych cudów natury”, ogłoszonych w 2011 przez jedną z firm na podstawie głosowania internautów z całego globu.

Jeszcze jedna niesamowita wyprawa Grzegorza Krychowiaka. Trafił tam, gdzie zagląda niewielu

Okres świąteczno-noworocznej przerwy w rozgrywkach ligi cypryjskiej pomocnik Anorthossisu Famagusta (jest jego zawodnikiem od paru miesięcy, w połowie grudnia zdobył pierwszego gola w nowych barwach) wykorzystał na kolejną egzotyczną podróży. Wybrał się do Bhutanu – niewielkiego kraju azjatyckiego we wschodnich Himalajach, pomiędzy Tybetem a Indiami.

Mimo wielu atrakcji i fantastycznych warunków do trekkingu, niełatwo jest dostać się do Królestwa Smoka: konieczna jest nie tylko wiza, ale i wykupienie pełnego pakietu usług turystycznych (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy po kraju, udział w imprezach kulturalno-folklorystycznych) i towarzystwa przewodnika.

W zamian za niemały wydatek, oko podróżnika cieszą jednak takie widoki, jak te, którymi „Krycha” podzielił się w mediach społecznościowych. Taktsang Goemba, czyli Gniazdo Tygrysa to najbardziej znany klasztor buddyjski, zbudowany na 900-metrowym klifie nad doliną rzeki Paro. I to właśnie stamtąd były reprezentant przesłał wszystkim życzenia świąteczne.

Krychowiak odwiedził też kilka innych „obowiązkowych” w trakcie podróży po Bhutanie miejsc. Wśród fotek udostępnionych na Instagramie znajdziemy m.in. obrazki z Punakha Dzong („pałac wielkiego szczęścia lub błogości”). To jedna z najstarszych twierdz w tym kraju, do dziś pełniąca rolę zimowej siedziby królewskiej.

„Grzesiu, Ty to Bawisz się życiem” – to jedna z częstych reakcji internautów na wpis piłkarza w mediach społecznościowych. „Podziwiam i gratuluję chęci do poznawania świata” – komentuje inny obserwujący. Często powtarza się też pytanie, który to już kraj na liście tych odwiedzonych przez piłkarza.

Anorthossis wraca do gry już 2 stycznia, jego rywalem będzie lider cypryjskiej ekstraklasy, Pafos FC.

