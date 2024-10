Kamil Grabara zapracuje na powołanie do reprezentacji Polski? Były kadrowicz nie ma wątpliwości, jasne stanowisko

Musi czekać na lepszy czas

Na razie Kamil Grabara nie doczekał się nominacji ze strony selekcjonera kadry. Na zgrupowaniu trenuje czterech bramkarzy: Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartosz Mrozek i Kacper Trelowski. - Gdybym miał być na miejscu Grabary, to musi robić, to co robi - - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie w Kanale Sportowym. - Po prostu musi grać na tym poziomie, na którym gra. Bo gra na wysokim poziomie i czekać na swój lepszy czas - dodał były bramkarz reprezentacji Polski.

Prędzej przyjdzie Cash niż...

Dudkowi przerwał Sławomir Peszko, który przekonywał, że bramkarz Wolfsburga nie dostanie powołania. - Ale to nie ma szans - wyznał były kadrowicz w Kanale Sportowym. - Nie ma szans na jego powołanie za trenera Probierza. Mogę się zgadzać z trenerem Probierzem, czy nie, ale to jest jego decyzja. Powiedział to na konferencji: nie przyjechał Cash, nie przyjechał Grabara, to jest moja decyzja. Każdy trener ma prawo wyboru. Prędzej przyjdzie Cash niż Grabara. Jestem o tym przekonany - powtórzył Peszko.

