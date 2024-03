Kamil Grosicki o zawalonych eliminacjach, energii, awansie na EURO. Przywołał trenera Probierza i prezesa Kuleszę, powtórzą to w kadrze?

Muszą kontrolować mecz i zdecydowanie zwyciężyć

Grosicki zdaje sobie sprawę, że Polska zawiodła w eliminacjach. Jest jednak pełen optymizmu w to, że uda się to naprawić i kadra wywalczy awans na mistrzostwa Europy. - Wiemy, gdzie i jak można zaskoczyć Estonię - powiedział Kamil Grosicki podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Najważniejsza jest nasza postawa. Musimy zagrać na wysokim poziomie, żeby przechytrzyć rywala. To nie jest zespół z topu, ale trzeba do niego podejść z szacunkiem. Tacy przeciwnicy zawsze sobie jakąś sytuację stworzą. Musimy zrobić wszystko, żeby kontrolować mecz i i zdecydowanie zwyciężyć. Energia jest ogromna. Mamy jeden cel: awans na EURO. zawaliliśmy eliminacje, ale dostaliśmy szansę gry w barażach i musimy ją wykorzystać - wyznał pomocnik Pogoni.

Robert Lewandowski uwielbia Stadion Narodowy, jest na nim królem. Kapitan kadry uczci jubileusz obiektu występem z Estonią?

Za tydzień cała Polska będzie w świetnych humorach?

Pomocnik Pogoni przed laty występował w Jagiellonii, gdzie jego trenerem był Michał Probierz, a prezesem Cezary Kulesza. Wtedy białostocki klub notował sukcesy na krajowym podwórku. Gwiazdor reprezentacji Polski liczy na to, że podobnie będzie teraz w kadrze. - Odnosiłem sukcesy w klubie z trenerem Michałem Probierzem i prezesem Cezarym Kuleszą - przypomniał Grosicki, cytowany przez PAP. - Spotkaliśmy się razem w najważniejszym miejscu, czyli w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że znów odniesiemy sukces. Wierzę w to, że za tydzień wszyscy będziemy w świetnych humorach - stwierdził pomocnik drużyny narodowej.

Michał Probierz nawiązał do niemieckiego filozofa. Padły słowa o koniu i marchewce

