Kamil Grosicki wprost o błędach z Mołdawią. Padają słowa o odpowiedzialności, kolejnym zawodzie piłkarzy

- Co się stało w meczu z Mołdawią?

Kamil Grosicki: - Na pewno bardzo zła pierwsza połowa, chociaż mieliśmy chyba swoje 100 procentowe sytuacje. Jak chce się jechać na EURO, to takie mecz jak ten z Mołdawią musimy wygrywać. Druga połowa była o wiele lepsza. Było sporo sytuacji, ale brakowało tego ostatniego podania, wykończenia akcji. Łatwo mi tak powiedzieć. Jest trudna sytuacja. Po raz kolejny zawiedliśmy. Wydawało się, jak dostaliśmy taką szansę od losu, że wszystko od nas zależało, to po raz kolejny zaprzepaściliśmy tę sytuację. Jest ona ciężka. Bardzo chcieliśmy. Zaangażowanie w drugiej połowie było na pewno na dużo większym poziomie niż w pierwszej części. Z całym szacunkiem, ale graliśmy z Mołdawią.

- Było za dużo bojaźni. Ale jak się można bać Mołdawii?

- Jako doświadczony zawodnik staram się motywować chłopaków, podpowiadać. Nie skrytykuję kolegów, bo od tego jest trener. Podpowiadam chłopakom, aby na bokach próbowali gry 1 na 1, wychodzili na piłki za linię obrońców. Jednym, dwoma ruchami można taką sytuację stworzyć. Wchodząc na boisko staram się to robić, bo wiem, że to umiem. Zawiedliśmy. Długa droga na odbudowę tej reprezentacji. Trzeba na to czasu, ale go nie ma. Żeby to źle nie zabrzmiało. Graliśmy z Mołdawią, ale jako piłkarze zawodzimy, a nie trener, który wystawia jak najlepszy zespół. Z teoretycznie słabszym zespołem zawodzimy. Każdy musi za to brać odpowiedzialności i o tym wiedzieć. Tu nie ma chowania się za kogoś innego, bo jako drużyna wychodzimy i zawodzimy.

Piotr Zieliński SZCZERY do bólu po wtopie z Mołdawią. "Sami sobie kopiemy dołek"

- Co musimy zrobić, aby reprezentacja Polski nie przynosiła więcej wstydu?

- Mamy nowego selekcjonera, który będzie robił wszystko, aby reprezentacja grała lepiej. Widać to już po tym zgrupowaniu, są nowi zawodnicy, którzy debiutują, których trener wprowadza. Trzeba czasu. Ale z cały szacunkiem: takie mecze musimy wygrywać. Każdy musi wiedzieć, co oznacza gra w reprezentacji. Każdy zawodnik musi wychodzić z dumą i zangażowaniem jeszcze większym niż w klubie.

- Czy debiutantów nie było za dużo?

- Nie, też oczekujecie zmiany pokoleniowej. Wszyscy musimy wierzyć w tych chłopaków. Jako doświadczony zawodnik jestem pierwszym, który im zawsze pomoże na boisku. A w szatni wsparcie, bo wszyscy tego potrzebują. I to jest najważniejsze.

Karol Świderski po kompromitującym występie Polaków z Mołdawią. "Znowu musimy patrzeć..."

VMyA2EAhcEI

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania