Kamil Grosicki wyjechał z Polski. Kibice nie mogli się tego spodziewać. Nie pozostaną obojętni

Kamil Grosicki jeszcze niedawno był bliski zakończenia reprezentacyjnej kariery, ale obecnie mało kto o tym mówi. 35-latek jest prawdziwym liderem Pogoni Szczecin, dla której strzelił jesienią 8 goli i zanotował 5 asyst. Regularnie otrzymuje też powołania do reprezentacji Polski, co zaczęło się od ostatniego (jak się później okazało) zgrupowania Fernando Santosa. Michał Probierz od początku kadencji zaufał "Grosikowi" i regularnie daje mu szansę, choć najczęściej z ławki. Jeśli kapitan Pogoni nagle nie straci formy to niemal na pewno będzie jednym z piłkarzy, którym selekcjoner zaufa w marcowych barażach o Euro 2024. Na razie Grosicki ma przed sobą kilka spokojniejszych tygodni - po weekendzie rozpoczął przerwę zimową w Ekstraklasie, z czego natychmiast skorzystał i opuścił Polskę.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Kamil Grosicki opuścił Polskę. Nie uwierzycie, gdzie trafił

Grosicki mocno przyczynił się do udanego zakończenia roku Pogoni. W ostatnim meczu z Widzewem Łódź strzelił ważną bramkę na 1:1, a później Portowcy zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Dzięki temu na koniec roku mają tylko 3 punkty straty do trzeciego w tabeli Lecha Poznań. Co prawda może go jeszcze wyprzedzić Legia Warszawa, która w środę rozegra zaległy mecz z Cracovią, ale 93-krotny reprezentant kraju nie ma na to wpływu. Zrobił tyle, ile mógł, po czym udał się na zasłużony odpoczynek. Kierunek, który wybrał, jest dość zaskakujący.

Otóż "Grosik" udał się do Londynu. Już w poniedziałek pochwalił się tym w mediach społecznościowych, a na miejscu doszło do arcyciekawego spotkania. Z pewnością wielu kibicom zrobiło się cieplej na sercu, gdy zobaczyli Grosickiego z... Arturem Borucem! Były znakomity bramkarz spotkał się z dawnym kolegą z kadry w ekskluzywnej dzielnicy Mayfair. "Spotkanie w Londynie" - napisał kapitan Pogoni pod wspólnym zdjęciem z golkiperem. Mało kto mógł spodziewać się, że do takiego spotkania dojdzie już na początku przerwy zimowej w Ekstraklasie!