Ryoya Morishita oglądał film o obozie w Auschwitz

Trener Goncalo Feio po meczu z Lechią Gdańsk przywołał historię, której bohaterem był właśnie Ryoya Morishita. Portugalczyk był zaskoczony tym, co zobaczył w trakcie podróży stołecznego zespołu na spotkanie z beniaminkiem ligi. - W drodze do Gdańska zatrzymaliśmy się na piętnaście minut - opowiadał wtedy trener Feio. - Piłkarze wyszli z autokaru. Podszedłem do niego, bo został i oglądał na tablecie film dokumentalny o Auschwitz. To pokazuje, jakim jest człowiekiem - Portugalczyk nie ukrywał zachwytu nad postawą podopiecznego.

Gwiazdor Legii chce poznawać polską kulturę

Japończyk przyznał ostatnio, że poznawanie historii i kultury naszego kraju bardzo go interesuje. Wrócił także do zdarzenia z podróży do Gdańska. - Bardzo chciałem i dalej chcę poznawać polską kulturę i historię - powiedział Morishita w rozmowie z oficjalnym portalem Legii. - Jako kraj przeżyliście niezwykłe momenty. Wiele z nich było trudnych, ale wiele było również wspaniałych. Dokument o Auschwitz dał mi dużo do myślenia. Pokazał, jak silni są Polacy i jak wiele dali, aby walczyć o swój kraj - tłumaczył.

Mikołaj Kopernik zainteresował japońskiego pomocnika Legii

Pomocnik Legii nie przestaje zaskakiwać. Teraz zajął się poznawaniem historii słynnego Polaka. - Jestem w trakcie poznawania historii Mikołaja Kopernika, kolejnego zasłużonego Polaka. Na pewno z czasem poznam kolejne historyczne fakty o waszym kraju - zdradził pomocnik warszawskiego klubu, cytowany przez media z Łazienkowskiej.

