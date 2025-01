O możliwości przejścia portugalskiego napastnika z Radomiaka do Rakowa mówiło się od miesiąca. Również „Super Express” przekazał taką informację podając orientacyjną kwotę transferu 650 tys. euro. Sam piłkarz dawał sygnały, że opuści wkrótce Radom, bo nie pojechał na ostatni mecz ligowy ze Śląskiem we Wrocławiu. W rundzie jesiennej w 17.meczach Portugalczyk strzelił 11 goli, tyle samo co Benjamin Kallman i Efthymis Koulouris. Dzisiaj informację o zmianie klubu przez Rochę przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski.

- Klub z Częstochowy doszedł już do wstępnego porozumienia z Radomiakiem. Napastnika czekają teraz testy medyczne […] Jeśli transfer dojdzie do skutku, Radomiak zarobi 750 tys. euro co będzie klubowym rekordem – napisał Staszewski na portalu X, według którego istnieje 95 procent szans, że transfer dojdzie do skutku. Rocha ma obecnie przebywać w Warszawie, gdzie przechodzi testy medyczne. Wiadomo, że Raków od dawna szukał wysokiego napastnika, dobrze grającego głową, odpowiedniego do strategii trenera Marka Papszuna. Mierzący 200 cm wzrostu zawodnik w polskiej ekstraklasie strzelił do tej pory łącznie 21 goli. Do Radomiaka trafił w styczniu 2023 roku z belgijskiego Lierse za kwotę 150 tys. euro, tak więc klub z Radomia zrobi niezły interes, jeśli potwierdzi się, że "Medaliki" zapłacą za niego 750 tys. euro.

