- To jest wielka nauka dla Piszczka – nie ma wątpliwości Lambert. - Bycie asystentem to totalnie inna robota, niż bycie tym pierwszym. Główny trener zawsze jest pod presją. Jeśli drużyna przegrywa to kto jest winny? Pierwszy trener. Po zwycięstwach też gratulacje zbiera głównie on. Generalnie jeśli coś jest nie tak, to problem ma pierwszy trener. To zupełnie inny poziom stresu, nerwów – podkreśla Lambert, który jest jednak pełen uznania dla współpracy trenerów.

- Pracują dobrze razem. A co do Piszczka, to nie wiem, czy chce zostać głównym trenerem w najbliższych latach. Ale fakt, że jest ważny dla Dortmundu podkreśla choćby to, że specjalnie dla niego i Kuby Błaszczykowskiego przyjechał tu ponownie choćby Juergen Klopp, by uczestniczyć niedawno w ich pożegnaniu – przypomina Lambert.