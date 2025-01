W Sylwestra gruchnęła cała prawda o relacjach Lewandowskiego z Probierzem! Otoczenie Lewego potwierdza. Tak to wygląda za kulisami

Po latach gry w Napoli Zieliński związał się z Interem. W lidze włoskiej zagrał tylko dwa razy w wyjściowym składzie mistrza Włoch. Szansę dostaje w innych rozgrywkach. Piotr czachowski uważa, że trener Simone Inzaghi ma plan na polskiego pomocnika. - Zieliński ma się przystosować do Interu i w nim zadomowić - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem. - Dla Włocha istotne jest to, żeby polski pomocnik zaznajomił się z jego stylem gry i wymaganiami. W tym momencie, że tak powiem, jestem zawodnikiem wspomagającym. Wszystko po to, aby w kolejnym sezonie był już pierwszoplanową postacią. Pamiętajmy, że Henrich Mychitarian ma już swoje lata, wiecznie grać nie będzie - zaznaczył.

Trener Simone Inzaghi ma plan na reprezentanta Polski

Czy to oznacza, że Zieliński powinien zagrać w pierwszym składzie Interu w meczu z Atalantą Bergamo? Były kadrowicz uważa, że właśnie tak się stanie. - To będzie dla niego okazja, aby znów zaplusować u trenera - ocenił Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Bo cały czas trwa u niego nieustająca walka o przekonanie do siebie Inzaghiego. Włoch właśnie w taki sposób zarządza drużyną - przekonywał były pomocnik polskiej kadry, który przed laty występował w Udinese.

