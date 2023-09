Kluczowe dni dla reprezentacji Polski! Czy tym meczem podopieczni Fernando Santosa wrócą na zwycięską ścieżkę?

Kursy TOTALbet: Polska – Wyspy Owcze

Z pewnością nie tak Fernando Santos wyobrażał sobie początki pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Mistrz Europy z 2016 roku miał tchnąć w naszą kadrę „nowego ducha”, tymczasem trudno jak dotąd zauważyć jakiekolwiek pozytywne zmiany względem pracy jego poprzednika – Czesława Michniewicza. Portugalczyk iście lodowaty prysznic zaliczył już w debiucie, gdy prowadzony przez niego zespół potrzebował zaledwie trzech minut, aby stracić dwie bramki z Czechami. Cały mecz zakończył się porażką 1:3, a wyższość rywala nie podlegała żadnej dyskusji. Kilka dni później biało-czerwoni na PGE Stadionie Narodowym pokonali 1:0 Albanię, co na pewien czas uspokoiło nieco sytuację. Do czasu. Czerwcowy, wyjazdowy mecz przeciwko Mołdawii okazał się bowiem w wykonaniu reprezentacji Polski niesamowitą kompromitacją. Robert Lewandowski i spółka do przerwy wyglądali na murawie całkiem obiecująco, prowadząc 2:0 i w pełni kontrolując boiskowe wydarzenia. Po zmianie stron Polacy najwyraźniej byli już jednak myślami na wakacjach, co w pomeczowym wywiadzie przyznał zresztą Jan Bednarek. Ambitnie grający przeciwnik zwietrzył swoją szansę i ostatecznie to on mógł cieszyć się z wygranej 3:2. Bez wątpienia było to jedno z największych upokorzeń, jakie polscy piłkarze „sprezentowali” swoim fanom w XXI wieku. Porażka ta bardzo mocno utrudniła także naszą sytuację w kontekście awansu do mistrzostw Europy, które w przyszłym roku rozegrane zostaną w Niemczech. Obecnie Santos i jego podopieczni mają w dorobku jedynie 4 pkt ugrane w 3 meczach, co daje im lokatę jedynie przed Wyspami Owczymi. Biało-czerwonych wyprzedzają już nie tylko Czesi oraz Albańczycy, ale także Mołdawianie.

Kluczowe w kontekście awansu na mistrzostwa Europy mogą okazać się wrześniowe spotkania, w trakcie których biało-czerwoni najpierw zmierzą się na PGE Stadionie Narodowym z Wyspami Owczymi, a następnie na wyjeździe zagrają z Albanią. O ile jednak drugi z wymienionych rywali jest w stanie napytać nam biedy, o tyle wydaje się, że Farerowie w starciu z naszą reprezentacją nie będą mieli większych szans. Zespół prowadzony przez Hakana Eriksona w dotychczasowych trzech spotkaniach zgromadził na swoim koncie zaledwie punkt. Co ciekawe, zdobył go… w wyjazdowym starciu z Mołdawią. Nie trzeba chyba przypominać, że podopiecznym Fernando Santosa sztuka ta się nie udała… Selekcjoner naszych najbliższych rywali wierzy, że jego zespół także w najbliższy czwartek będzie w stanie zdobyć jakieś punkty. - Polska rok temu grała w mistrzostwach świata. Z naszej perspektywy, jak zagra się dziesięć meczów z silnymi rywalami i przegra osiem, to cały czas czeka się na ten jeden, wyjątkowy mecz. Mam nadzieję, że w czwartek zaprezentujemy się bardzo dobrze – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej. Zdaniem TOTALbet jakiekolwiek inne rozstrzygnięcie niż wyraźna wygrana Polaków będzie rozpatrywane w kategorii sporego kalibru sensacji. Doskonale świadczą o tym kursy przygotowane przez legalnego polskiego bukmachera – zwycięstwo podopiecznych Santosa „wyceniono” na 1.11, remis na 8.00, wygraną gości aż na 22.00!

