Krystian Bielik wypada z gry. Wielki pech reprezentanta Polski, co się stało?

Zagrał na mistrzostwach świata

Bielik miał urazy kolana przez które nie pojechał na mistrzostwa Europy. Był za to na mistrzostwach świata w Katarze, gdy na turniej zabrał go Czesław Michniewicz. W drużynie narodowej po raz ostatni wystąpił w towarzyskim meczu z Niemcami, jeszcze za kadencji Fernando Santosa.

Kamil Kuzera stanowczo odpowiada na ataki wobec Korony. Mocna reakcja trenera, padły słowa o szlamie i odpowiedzialności

Ma problem z mięśniami brzucha

W tym sezonie zagrał w 28 meczach Birmingham na poziomie Championship. Dorzucił także trzy występy w pucharach. Ostatnio znów musi pauzować, bo miał różne urazy. Zabrakło go w trzech ostatnich spotkaniach angielskiego klubu. Najpierw uskarżał się na pachwinę. Gdy to wyleczył, to przytrafiła mu się kolejna kontuzja. Tym razem to uraz mięśni brzucha. To właśnie z tego powodu nie zagrał z Southampton i Hull City.

Erik Exposito walnie 50 na Podlasiu? Kapitan Śląska z szansą na jubileuszowego gola w starciu z Jagiellonią

Birmingham uniknie spadku?

Sztab szkoleniowy zdradził, że Bielik będzie pauzował przez kilka tygodni. Klub Polaka zajmuje 20. miejsce w Championship. Przed Birmingham trudna walka o utrzymanie miejsca na zapleczu Premier League. Drużyna ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa. Czy przełamie się w wyjazdowym starciu z Millwall?

Jesus Imaz nie ma wątpliwości bitwą ze Śląskiem. Tak Jagiellonia chce zaskoczyć w hicie kolejki

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Krystian Bielik powinien dostawać więcej szans w reprezentacji Polski? Tak Nie