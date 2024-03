Kamil Kuzera stanowczo odpowiada na ataki wobec Korony. Mocna reakcja trenera, padły słowa o szlamie i odpowiedzialności

Nie ucieka od odpowiedzialności

Korona udanie rozpoczęła rundę rewanżową. Wygrała u siebie z ŁKS-em Łódź. Potem urwała punkt Legii i dwa razy przegrała. Po porażce z Zagłębiem Lubin na graczy posypała się lawina nieprzychylnych komentarzy. - Nie mogę przejść obojętnie, wobec tego, co dzieje się w przestrzeni internetowej i tego jaką narrację wysyłacie wy, dorośli ludzie - powiedział trener Kamil Kuzera, cytowany przez PAP. - Toczycie szlam wokół tego, co dzieje się w sporcie. To, jaki poziom prezentujecie w tych wszystkich wpisach to tragedia. Jestem człowiekiem ambitnym i nie uciekam od odpowiedzialności. Przyjmę konstruktywną krytykę i dobre uwagi. Rozumiem złość, ale sposób przekazu jest istotny - zaznaczył.

Jesus Imaz nie ma wątpliwości bitwą ze Śląskiem. Tak Jagiellonia chce zaskoczyć w hicie kolejki

Zrobią wszystko, aby wygrywać

Szkoleniowiec zwrócił się z apelem do sympatyków, aby w trudnym momencie dla zespołu wspierali jego podopiecznych. - To jest moment, aby się opamiętać i być razem - podkreślił trener Kuzera, cytowany przez PAP. - Zrobimy absolutnie wszystko, aby wygrywać. Robimy to dla was. Nasze serce rośnie, kiedy widzimy was tak tłumnie na stadionie. Drodzy narratorzy internetowi zastanówcie się, co robicie - powiedział szkoleniowiec kieleckiej drużyny, która zajmuje w lidze 15. miejsce.

Erik Exposito walnie 50 na Podlasiu? Kapitan Śląska z szansą na jubileuszowego gola w starciu z Jagiellonią

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny