Erik Exposito walnie 50 na Podlasiu? Kapitan Śląska z szansą na jubileuszowego gola w starciu z Jagiellonią

Dawid Szwarga wreszcie mógł to pokazać. Zresztą nie tylko on, towarzyszyli mu koledzy

Kolekcjonował nagrody

To najlepszy sezon w jego karierze. W pierwszej części rozgrywek nikt nie mógł się z nim równać. Zdecydowanie należała do niego. Kolekcjonował nagrody dla piłkarza miesiąca w ekstraklasie. Wygrał trzy razy z rzędu. Był najlepszy w sierpniu, wrześniu i październiku. Exposito strzelił 14 goli i jak na razie na tym poprzestał. Strzelecka posucha trwa od 2 listopada. Od tego czasu nie trafiał w czterech meczach z rzędu.

Terapia wstrząsowa z Widzewem?

Spotkanie z Widzewem rozpoczął jako... rezerwowy, ale trener Jacek Magiera w żadnym wypadku nie skreśla swojego asa. Decyzję o pozostawieniu go na ławce tłumaczył wybraną taktyką pod rywala. A może to jednak była z jego strony terapia wstrząsowa? W każdym razie Hiszpan na boisku pojawił się po godzinie gry. Śląsk odniósł pierwsze zwycięstwo w tym roku i zdobył pierwsze bramki w tym roku.

Wybiją Jadze marzenia o tytule?

Magiera liczy na to, że hiszpański napastnik znów będzie nękał obrońców. Jesienią dwa razy pokonał bramkarza Jagiellonii we Wrocławiu. Wygraną 2:1 przypieczętował wykorzystując rzut karny. Czy powtórzy to na Podlasiu? - Mam nadzieję, że w czeka nas ciekawa rywalizacja, z której to jednak Śląsk wyjdzie zwycięsko - powiedział nam lider wrocławian.

Oddał głos na Jesusa

Kapitan Śląska docenia Jesusa Imaza, który od lat jest podporą Jagiellonii. W tym sezonie jego rodak strzelił w lidze siedem goli. Co ciekawe, to właśnie on „przyklepał” zwycięstwo 2:0 nad Śląskiem, które zapewniło białostockiej drużynie promocję w Pucharze Polski. Który z nich będzie górą w hicie kolejki? - Jesus Imaz to świetny zawodnik, który udowodnił swoją wartość przez kilka lat gry w ekstraklasie – tak Exposito komplementował rodaka dla "Super Expressu". - Cały czas prezentuje wysoką formę. To przyjemność oglądać jego grę. Oczywiście, mniej przyjemne, gdy strzela gole twojej drużynie, ale trzeba docenić jego klasę. Życzę mu jak najlepiej. Mogę powiedzieć, że oddałem na Jesusa głos w głosowaniu na „Piłkarza lutego”. Uważam, że to obecnie jeden z najlepszych ofensywnych zawodników w ekstraklasie - podkreślił hiszpański as wrocławskiej drużyny.

Tak Erik Exposito strzelał dla Śląska:

Ekstraklasa: 142 mecze/49 goli

Puchar Polski: 7 meczów/3 gole

Liga Konferencji: 5 meczów/1 gol

Bilans: 154 mecze/53 gole

