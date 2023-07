Grzegorz Krychowiak kłóci się o kasę, a jego żona rozpala zmysły. Co za figura!

Ostatnie miesiące nie były zbyt łaskawe dla Krzysztofa Piątka, który niestety dla siebie i fanów nie odbudował się na wypożyczeniu we włoskiej Salernitanie, gdzie strzelił zaledwie 4 bramki w 33. meczach. Po zakończeniu ostatniego sezonu napastnik reprezentacji Polski wrócił do Herthy Berlin, jednak szybko potwierdziło się, że jego przygoda w stolicy Niemiec dobiega końca i może on sobie szukać kolejnego pracodawcy.

Wyjaśniła się przyszłość Krzysztofa Piątka! Przenosi się do Turcji, wszystko już ustalone

Gdy tylko pojawiły się plotki o transferze polskiego napastnika kolejne media, począwszy od tureckich zaczęły podawać, że Krzysztof Piątek doszedł do porozumienia z Istambuł Basaksehir FK. Nie minęło kilka godzin i napastnik reprezentacji Polski oraz turecki klub oficjalnie poinformowały, że Piątek zasila szeregi zespołu.

Krzysztof Piątek ostatecznie odchodzi z Herthy! Polak ma nowy klub, potwierdziły się plotki

Napastnik reprezentacji Polski związał się z nową drużyną umową obowiązującą do końca czerwcu 2026 roku, a więc przez kolejne 3 lata. Krzysztof Piątek nie będzie jedynym Polakiem w szeregach Basaksehir. Rok temu do tureckiej ekipy dołączył Patryk Szysz, który jeszcze niedawno reprezentował barwy m.in. Zagłębia Lubin, czy Górnika Łęczna.