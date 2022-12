kto za Michniewcza?

Kto następcą Czesława Michniewicza? Oni mogą zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Giełda nazwisk

Jacek Ogiński 11:30

Czesław Michniewicz przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Choć nie można mieć zastrzeżeń do wyników sportowych, to zamieszanie wokół kadry związane z „aferą premiową” było zbyt duże, by Michniewicz mógł dalej pełnić swoją funkcję. Teraz fani zastanawiają się, kto może zostać następcą Michniewicza, a w dyskusji na ten temat pojawiło się już wiele, w tym kilka uznanych, nazwisk.