i Autor: Cyfrasport Cezary Kulesza, Czesław Michniewicz

Doniesienia z PZPN

Kto następcą Czesława Michniewicza? Sensacyjne informacje z PZPN, Cezary Kulesza może przebierać

Czesław Michniewicz (52 l.) do końca roku (a niewykluczone, że i dłużej) będzie selekcjonerem reprezentacji Polski, a wokół jego stołka już tańczą trenerzy, którzy chcieliby na nim zasiąść. Jak dowiedział się „Super Express”, do PZPN masowo zgłaszają się menedżerowie, próbujący wcisnąć do pracy w Polsce swoich klientów. Kto zatem będzie nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski?