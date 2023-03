Kto większą gwiazdą: Lewandowski czy Świątek? Wyjątkowa sonda na ulicach Pragi, niektóre odpowiedzi rozbrajają! [WIDEO]

Czeski piłkarz porównał reprezentację Polski do... Przyszło by wam to do głowy?!

Co ciekawe, trzeba podkreślić podczas naszej ulicznej sondy z Czechami dużo łatwiej dogadać się po polsko-czesku niż po angielsku. Oczywiście zdarzały się osoby, które z dwójki naszych sportowych gwiazd nie rozpoznały nikogo, ale zdecydowanie jednak były to wyjątki. Prowadzenie w naszym mini-konkursie szybko objął Lewandowski i nie oddał go do końca. Kapitan reprezentacji Polski wygrał 8:3, ale nie znaczy to, że Iga jest całkowicie anonimowa. Część Czechów wiedziała, że to słynna tenisistka, ale nie mogli sobie przypomnieć nazwiska. Większość z nich miała zwyczajnie problem z jego wymówieniem. „Słatek” – odpowiedziała jedna z naszych rozmówczyń. - Wspaniała tenisistka, najlepsza na świecie – dodała.

Mecz Czechy - Polska już w piątek w Pradze

Nad Lewandowskim Czesi również się rozpływali. - To nie tylko najlepszy piłkarz w Polsce, ale też w Europie! W piątek będzie nam bardzo trudno go zatrzymać – przyznał Czech Frantisek. Oby miał rację!

Świątek czy Lewandowski? Pytamy Czechów o nasze gwiazdy