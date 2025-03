Robert Lewandowski nie wytrwał do końca meczu z Litwą. Wiadomo, co ze zdrowiem kapitana reprezentacji Polski

Biało-czerwoni zaczynają eliminacje mistrzostw świata 2026 od trzech punktów. Polscy piłkarze pokonali Litwę 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego w samej końcówce meczu. Na tym jednak kończy się lista pozytywnych informacji z występu podopiecznych Michała Probierza na PGE Narodowym. W sieci rozpętała się burza. Polscy piłkarze męczyli się z dużo niżej notowanym rywalem, a styl zwycięstwa nie był imponujący.

Kibice nie mieli litości dla kadry i w ostrych słowach odnosili się do postawy Biało-czerwonych. W kilku mocnych, ironicznych słowach zareagował m.in. Kuba Wojewódzki, gwiazdor TVN, który prowadzi swój talk-show. Zestawił go z najlepszymi asystami – Sanah, Taco Hemingwayem i Dawidem Podsiadło, którzy także występowali niedawno na Narodowym. Nie było to jednak korzystne porównanie.

- Był Taco. Był Podsiadło. Była Sanah. Dziś na Narodowym kabaret. Dobranoc – napisał Wojewódzki.

Pod postem na Facebooku rozpętała się wielka dyskusja. Niektórzy fani również nie oszczędzali kadry mocno z niej żartując. Inni z kolei, nie odnosząc się do meczu, zaatakowali Wojewódzkiego, wbijając szpilkę i twierdząc, że to tak, jak u niego w programie.

Polska - Litwa 1:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (81')

Kartki: Piątkowski - Utkus

Polska: Skorupski - Piątkowski (77', Wieteska), Bednarek, Kiwior - Cash (68', Kamiński), Piotrowski (77', Bogusz), Moder, Frankowski - Szymański - Lewandowski (86', Buksa), Świderski (68', Piątek)

Litwa: Gertmonas - Sirvys (74', Milasius), Kazukolovas, Utkus, Tutyskinas - Antanavicius (84', Vareika), Lasickas - Golubickas (61', Matulevicius), Gineitis, Dolznikov (61', Cernych) - Kucys (84', Paulauskas)