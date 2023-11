Lewandowskiemu w pięty pójdzie po tym, co Jan Tomaszewski wypalił na wizji! Ma ogromne pretensje, mówi o wyższości

Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest pod stałą obserwacją hiszpańskich dziennikarzy, którzy skupiają się nie tylko na jego dyspozycji i formie, ale również wielu pobocznych kwestiach, jak chociażby jego zachowanie i ruchy na boisku. Po ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną, w którym Barcelona wygrała 2:1 z Deportivo Alaves po dwóch golach Lewandowskiego, więcej osób skupiało się jednak na jego zachowaniu względem 16-letniego Lamine Yamala. Niepodanie ręki przez Polaka wywołało burzę, do której odniósł się również Jan Tomaszewski w ostatniej rozmowie z "Super Expressem".

Jan Tomaszewski ma pretensje do Roberta Lewandowskiego! Ostro skomentował jego zachowanie na boisku

Były bramkarz reprezentacji Polski, który niejednokrotnie już udowadniał, że nie gryzie się w język podczas swoich wypowiedzi nie ukrywał, że postaci tak doświadczonej i utytułowanej jak Robert Lewandowski takie zachowanie po prostu nie przystoi i to właśnie kapitan reprezentacji Polski powinien być wzorem dla tak młodego zawodnika, jakim jest zaledwie 16-letni skrzydłowy Barcelony dopiero wchodzący do seniorskiej drużyny.

- Ja się nie dziwię, że jemu puszczają nerwy, tylko… Ja tutaj mam pretensję do Roberta. Być dwa razy najlepszym piłkarzem świata, to jednak zobowiązuje. I takie niepodanie ręki?! To właśnie Robert powinien być tym wprowadzającym tego młokosa do drużyny… Tu wydaje mi się, że niepotrzebnie Robert pokazuje swoją wyższość… Tak się nie robi! To są sprawy, które powinny być załatwione w szatni. Takie zagrywki w wykonaniu Roberta? On musi sobie zdać sprawę z tego, że on jest na świeczniku. - skomentował wymownie zachowanie Roberta Lewandowskiego Jan Tomaszewski. Zobaczcie całą rozmowę z legendą reprezentacji Polski zaglądając do materiału wideo poniżej!