Lukas Podolski wskazał swojego faworyta na selekcjonera! Jego zdaniem to najlepszy kandydat, nie będziecie zaskoczeni

Reprezentant Polski zachwyca we Francji! Nowy selekcjoner będzie zachwycony, co za forma

Były reprezentant Niemiec potrafi wywołać niemałe zamieszanie. Lukas Podolski znany jest z ciętego języka i zdarza mu się czasami przeholować, jednak z pewnością nie można odebrać mu tego, że nadaje polskiej lidze i środowisku piłkarskiemu kolorytu. Ostatnio głośno było o Podolskim właśnie z bardziej negatywnej strony, gdy dostał czerwoną kartkę w meczu... charytatywnym. Teraz natomiast w wywiadzie dla portalu Meczyki.pl zawodnik Górnika Zabrze postanowił wypowiedzieć się na temat wyboru nowego selekcjonera.

Lukas Podolski wskazał, który z Polaków powinien prowadzić kadrę

Lukas Podolski pracował w swojej karierze z wieloma różnymi trenerami – czy to pod względem doświadczenia, czy podejścia do futbolu. Wskazując, kto jego zdaniem powinien objąć kadrę, zawęził wybór tylko do Polaków i nietrudno się domyśleć, że zaproponował Jana Urbana, z którym do niedawna współpracował w Górniku Zabrze.

– Nie jestem w PZPN-ie i nie wiem, czy szukają polskiego trenera czy zagranicznego. Jeśli polskiego, to Jan Urban - oczywiście. To jest legenda piłki nożnej w Górniku i kadrze, grał też za granicą. Ma bardzo dobre podejście do drużyny – powiedział Podolski w rozmowie z Meczyki.pl

– Jeśli wzięliby go na selekcjonera, to na pewno jakoś by to poukładał. Ale nie jestem w zarządzie PZPN-u ani żadnym doradcą. Na koniec musi być taka decyzja, żeby wszystko, co najlepsze, wyciągnąć z tej drużyny, żeby jechała na EURO. Taki kraj jak Polska powinna być na każdym takim turnieju – dodał Podolski już bardziej ogólnie. Urban i Podolski pracowali razem w Górniku niespełna rok – od lipca 2021 do czerwca 2022, gdy uznany szkoleniowiec został zwolniony z zabrzańskiej drużyny.