Maciej Rybus nie mógł dłużej milczeć. W końcu przemówił. Nie ma wyboru

Problemy Macieja Rybusa rozpoczęły się z końcem czerwca, gdy wygasł jego kontrakt z Rubinem Kazań. Już poprzedni sezon był w jego wykonaniu nieudany, ale wydawało się, że tak doświadczony i uznany piłkarz nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Stało się jednak inaczej - do dziś 66-krotny reprezentant Polski nie znalazł klubu, a formę podtrzymuje na własną rękę i w amatorskim klubie FK 10 grającym w Lidze Mediów (Medialidze) powstałej w 2022 roku.

Maciej Rybus nie mógł dłużej milczeć. Nie ma wyboru

Agent Rybusa przekonywał, że jego klient wciąż czeka na oferty z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Rosji, ale kolejne miesiące niczego nie zmieniły. To sprawiło, że 35-latek rozważa zakończenie kariery, co przyznał w ostatnim wywiadzie! - W tej chwili nie mam żadnych ofert z profesjonalnych klubów. Obecnie jestem zawodnikiem FK 10 i przygotowuję się do nowego sezonu. Zobaczymy, co będzie się działo w styczniu. Rozważę każdą ofertę, mam 35 lat, nie mam zbyt dużego wyboru. Moja kariera dobiega końca, ale chciałbym grać na wyższym poziomie. Najprawdopodobniej zakończę karierę zawodową tej zimy, jeśli nie znajdę klubu. Straciłem już rok. Teraz planuję polecieć do Polski i odpocząć - powiedział Rybus cytowany przez Football24.ru.

Problemy Rybusa w Rosji

Problemy zawodowe to jednak nie wszystko. Od kilku tygodni media w Rosji i Polsce rozpisują się o kryzysie małżeństwa Rybusa i Lany Baimatowej. Ukochana piłkarza jakiś czas temu usunęła z mediów społecznościowych wszystkie wspólne zdjęcia, a do tego od kilku tygodni przebywa z synami w rodzinnym Władykaukazie. Oliwy do ognia dolał jej wpis, w którym pisała o nieudanej miłości. "Zawsze szukałam miłości, ale potem zauważyłam, że uśmiecham się do dzieci, witam się z ulicznymi kotami, dzielę się najlepszym kawałkiem ciasta, zapamiętuję drobne szczegóły o tych, których kocham, szczerze cieszę się z osiągnięć przyjaciół, wierzę w ludzi, nawet jeśli nie wierzą w siebie, i nagle zdałam sobie sprawę, że to ja jestem miłością" - wypaliła jakiś czas temu. Mimo to, pytana przez internautów o rozstanie, zachowuje milczenie. Podobnie jak Rybus, którego cytowane słowa o wyjeździe do Polski również rzucają pewne światło na sytuację z Laną.

