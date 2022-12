Maciej Rybus z żoną Laną na rajskich wakacjach. Spędza mundial na Malediwach! Gorące zdjęcia podzieliły kibiców

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Maciej Rybus swoją decyzją o pozostaniu w Rosji rozstał się z reprezentacją Polski. Niegdyś etatowy kadrowicz, teraz nie ma szans na przyjazd na zgrupowanie. Wszystko z powodu pozostania w Rosji, która stała się agresorem i zaatakowała Ukrainę. Decyzja Czesława Michniewicza mogła być tylko jedna. Rybus nie gra w reprezentacji Polski od początku 2022 roku i nic nie wskazuje na to, by miał do niej wrócić w najbliższym czasie. Zamiast na mundial, Rybus pojechał na wakacje w rajskie tropiki.

Maciej Rybus z żoną Laną na wakacjach. Zdjęcia podzieliły internautów

Rybusowie wrzucają zdjęcia z wakacji na swoje media społecznościowe. Nikogo nie powinno dziwić, że te podzieliły internautów. Choć nie brakuje tych, którzy zapomnieli o rosyjskiej agresji na Ukrainę, to są oni w mniejszości. W komentarzach trwa jednak zażarta dyskusja.

Maciej Rybus wyrzucony z kadry, wcześniej został w Rosji, zasłaniając się rodziną. Żona Lana, dzieci - kim jest rodzina Rybusa?

- Szacunek. Wybrać rodzinę zamiast polityki. Dużo zdrowia - napisał pan Janusz. - Faszystami nie ma co tak sie chwalić - odpowiada pani Monika. - Może wkrótce car utnie ci możliwość lansowania się w necie - dodała pani Ania. - Żyj na swoich warunkach i bądż szczęśliwy - napisała z kolei pani Joanna.

Kim jest Maciej Rybus? Żona, rodzina

Maciej Rybus od blisko dekady jest związany z Rosją. Przez lata grał w Tereku Grozny, ostatnio reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa. Reprezentant Polski ma też żonę z Rosji. Lana jest modelką. Ma z nią dwójkę dzieci - Roberta i Adriana.

Maciej Rybus to uznany reprezentant Polski, który rozpoczynał zawodową karierę w barwach Legii Warszawa. Grał także dla Tereka Groznego, Olympique'u Lyon i Lokomotiwu Moskwa. Niedawno został piłkarzem Spartaka. Z orłem na piersi występował w 66 meczach. Z kadrą pojechał na mistrzostwa świata 2018 i Euro 2012 i 2020.

Maciej Rybus pławi się z żoną w luksusach. Te okulary są obrzydliwie drogie. Szok, że mogą tyle kosztować

