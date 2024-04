Marcin Najman niespodziewanie zwrócił się do Dariusza Szpakowskiego. Miał mu do przekazania kilka ważnych słów. Musiał mu to powiedzieć

Fani Marcina Najmana doskonale wiedzą, że częstochowski pięściarz od dawna zalicza się do grona najbardziej aktywnych sportowców w mediach społecznościowych. "El Testosteron" co rusz publikuje w sieci kolejne posty i relacje, na których m.in. przekazuje informacje na temat tego, co dzieje się w jego życiu oraz z jego zdrowiem - szczególnie po ostatniej walce z Jackiem Murańskim kiedy pocięto mu twarz, a także komentuje to, co obecnie dzieje się nie tylko w świecie sportu. Tym razem Najman postanowił odnieść się do słów Dariusza Szpakowskiego i skierować do legendarnego komentatora kilka ważnych słów.

Dziennikarz sportowy, który nawet przez Mateusza Borka był nakłaniany do skomentowania finałowego meczu baraży Euro 2024 z udziałem Polaków wyznał niedawno, że wciąż czuje tęsknotę za komentowaniem i o ile zdaje sobie sprawę z tego, że będzie musiał kiedyś powiedzieć pas, to nie chciałby jeszcze tego robić. NA te słowa błyskawicznie zareagował Najman i wsparł Dariusza Szpakowskiego.

- I o to właśnie w życiu chodzi. Panie Darku szacun - napisał krótko na Instagramie Marcin Najman jasno dając do zrozumienia, że rozumie decyzję Dariusza Szpakowskiego i komentator powinien pracować tak długo, jak tylko starcza mu na to sił i ochoty. Podobnego zdania są również fani Marcina Najmana, którzy w sekcji komentarzy pod postem "El Testosterona" okazali wsparcie legendarnemu dziennikarzowi.