Marek Koźmiński jasno o przyczynach wizerunkowych wpadek PZPN, wskazał winowajcę: „Róbta co chceta”

Grudzień był pod tym względem szczególnie bogaty w medialne doniesienia. Padały sugestie o nadużywaniu przez działaczy związkowych alkoholu przy okazji meczów reprezentacji – choćby w trakcie katarskiego mundialu. Mimo odpowiedzi ze strony Cezarego Kuleszy, wizerunek piłkarskiej centrali pikował nieustannie.

Sugestie, jakoby podobne ekscesy zdarzały się także za kadencji poprzednich władz, w rozmowie z „Super Expressem” odrzucił były wiceprezes PZPN. - Jakoś sobie nie przypominam, by dziennikarze – jako recenzenci naszej pracy – za naszej kadencji wyciągali na światło dzienne tego typu zdarzenia – mówi nam Marek Koźmiński. Zgadza się ze stwierdzeniem, że część obecnych działaczy pracowała w zarządzie i wcześniej. Ale…

Marek Koźmiński jasno o przyczynach wizerunkowych wpadek PZPN, wskazał winowajcę

- Niestety, wartości się zmieniły – podkreślał nasz rozmówca. - Wtedy, mam wrażenie, była świadomość wśród działaczy: „Musimy być eleganccy i elegancko się zachowywać”. Teraz z samej góry poszedł – wciąż idzie! - przykład: „Róbta co chceta”. Powiem więcej: poszedł sygnał „Zapraszam do naszego grona osoby, które niekoniecznie zachowują się odpowiednio” – ocenił były reprezentant Polski

Koźmiński jasno wskazał też źródło owego sygnału, o którym mówił. - Kwestie wizerunkowe dotyczą bardzo wąskiego grona osób, zastrzeżenia powtarzają się w przypadku zaledwie paru nazwisk. Szkoda, że tych istotnych, w tym również najważniejszego w związku człowieka – dodał.

Nie ma wątpliwości, że wspomniane medialne doniesienia to narzędzia rozpoczynającej się właśnie kampanii wyborczej (kadencja obecnych władz kończy się za 20 miesięcy). Marek Koźmiński ujawnił już nawet potencjalnych kandydatów do zastąpienia Cezarego Kuleszy. - Będą to Wojciech Cygan, Adam Kaźmierczak i Paweł Wojtala (…) To są trzy osoby, które pracują obecnie w zarządzie PZPN. Ale to są dobrzy ludzie, na pewno nie należą do tego grona działaczy, które krytykujemy – powiedział w rozmowie z „meczyki.pl”.

