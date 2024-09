Marek Koźmiński wskazał, kto bliżej bluzy z nr 1 w kadrze. A ten kadrowicz nie wzbudza zaufania. Pełna zgoda?

Bednarek zawsze odpali jakiś numer

Biało-czerwoni wygrali na starcie w Glasgow ze Szkocją 3:2, a kilka dni później w Osijek przegrali 0:1 z Chorwacją. Jak wypadła linia obrony? - Myślę, ze Paweł Dawidowicz lepiej czułby się jako środkowy obrońca - powiedział Marek Koźmiński, cytowany przez PAP. - Z konieczności musiał łatać dziury. Został ustawiony jako "półlewy". Jan Bednarek zupełnie nie wzbudza zaufania. Zawsze jest w stanie odpalić jakiś numer, jak z tym podaniem pod nogi Chorwata, po którym była groźna akcja. Trochę żałuję, że nie sprawdzono Kamila Piątkowskiego - dodał.

Selekcjoner Michał Probierz wciąż szuka bramkarza, który zastąpi Wojciecha Szczęsnego. Ze Szkocją postawił na Marcina Bułkę, a z Chorwacją zagrał Łukasz Skorupski. Który spisał się lepiej? - Byli tacy, którzy twierdzili, że Bułka mógł zapobiec stracie przynajmniej jednej bramki w Glasgow - ocenił Koźmiński, cytowany przez PAP. - Ale to naprawdę nie u niego powinniśmy szukać winnego. Skorupski bronił co mógł, po strzale Luki Modrica "nie było co zbierać". Myślę, że Skorupski i nieobecny w kadrze Kamil Grabara prezentują obecnie najwyższy poziom. Na razie pewnie będzie bronił Skorupski. Ale mnie bardziej interesuje, co będzie w perspektywie dwóch lat - podkreślił były reprezentant Polski.

