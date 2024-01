Marina Łuczenko przypadkiem pokazała swój stosunek do wiary. Ten symbol nie budzi żadnych wątpliwości

Marina Łuczenko-Szczęsna postanowiła wpisać się w noworoczny trend. Również na jej instagramowym profilu pojawił się wpis, w którym podsumowała miniony 2023 rok i złożyła życzenia swoim obserwującym. "Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę Ci harmonii w sercu, uśmiechu na twarzy i sukcesów we wszystkim, co robisz. Niech to będzie Twój najlepszy rok" - napisała przy fotce w świecącej, złotej sukni wybranka serca bramkarza reprezentacji Polski Wojciecha Szczęsnego. To jednak nie ten element ubioru okazał się najbardziej przykuwający uwagę, a religijne symbole, jakie piosenkarka założyła na szyję.

Marina Łuczenko na zdjęciu z religijnymi symbolami

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny nie są typami osób, które na lewo i prawo chwalą się sprawami prywatnymi. Od czasu do czasu w wywiadach przewijają się takie tematy, ale to raczej wyjątki od reguły. W mediach społecznościowych niekiedy wrzucą zdjęcie z domu, ale nie pokazują tam zbyt wiele. Intymną sprawą każdego człowieka jest z pewnością stosunek do wiary. Wygląda na to, że Marina jest postacią mocno religijną. Wskazują na to dwa krzyże na jej szyi.

Efektowne krzyże na szyi Mariny

Nie jest to zwykła biżuteria. Od razu chrześcijańskie symbole przykuwają uwagę ze względu na sposób ich wykonania. Marina Łuczenko-Szczęsna ubioru dopełniła bowiem krzyżami z błyszczącymi kamieniami. Na łańcuszkach pojawiły się dwa istotne dla wierzących symbole i nie umknęły uwadze fanów.