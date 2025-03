Robert Lewandowski nie wytrwał do końca meczu z Litwą. Wiadomo, co ze zdrowiem kapitana reprezentacji Polski

Mateusz Borek mocno po meczu Polska – Litwa. Typował wynik 5:0

Mateusz Borek był wielkim optymistą przed meczem Polska – Litwa. Dziennikarz i komentator typował gładkie zwycięstwo naszej kadry. Ostatecznie wyniku 5:0, który obstawiał nie było. Biało-czerwoni ledwo wymęczyli wygraną, a jedynego gola dla Polaków zdobył Robert Lewandowski. Mateusz Borek padł ofiarą ataków ze strony kibiców, którzy wytykali mu optymistyczny typ przed rozpoczęciem spotkanie.

Ekspert zdecydował się odnieść do tych zarzutów na antenie „Kanału Sportowego” podczas transmisji na żywo tuż po zakończeniu spotkania.

- Oczywiście jest jazda, jak to zawsze w mediach społecznościowych: "no i co Borek, jak to 5:0 z reprezentacją Litwy". Natomiast pytanie mam podstawowe i rzucam je pod dyskusję. Kto się bardziej skompromitował? Ja swoją opinią, że będzie 5:0 czy piłkarze taką postawą na boisku? - pytał retorycznie Mateusz Borek.

Odniósł się też do faktu, że Polacy rozgromili rok temu Estonię 5:1, a Litwini są rywalami na podobnym poziomie. Wynik 1:0 dla wszystkich był rozczarowaniem.

- Wydawało się dosyć oczywiste, że dzisiaj z takim rywalem jesteśmy w stanie zagrać na poziomie reprezentacji Polski z Estonią z marca poprzedniego roku – dodał.

Gwiazdy na meczu Polska - Litwa. Zobacz galerię zdjęć!