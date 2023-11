Mateusz Wieteska nie jest tym zdziwiony. Kadrowicz mówi o nadszarpniętym zaufaniu

Dariusz Szpakowski zna powód fatalnej gry kadry. Nie chodzi o Santosa i Probierza, to zniszczyło drużynę

Wieteska z Łotwą dostał szansę gry w wyjściowym składzie. Rozegrał całe spotkanie. Obrońca wierzy w awans na mistrzostwa Europy przez baraże. - Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i w marcu spotykamy się po to, aby wygrać oba mecze – przekonywał Wieteska. - Wiemy, jak te eliminacje przebiegły. Sami sobie zrobiliśmy taki kłopot, więc musimy wszystko zrobić, aby przejść te baraże. Po prostu trzeba wypić to piwo, które się nawarzyło – opisał obrazowo postawę Polaków w eliminacjach do EURO.

Robert Lewandowski o roli w reprezentacji Polski. Kapitan podsumował rok, ocenił szanse kadry w barażach

Mecz z Łotwą nie wzbudził zainteresowania kibiców. Stadion Narodowy świecił pustkami. - Mnie te pustki nie dziwią, bo trochę nadszarpnęliśmy zaufanie kibiców – tłumaczył kadrowicz. - Jako drużyna musimy zrobić wszystko, żeby grać lepiej, żeby wygrywać. Chcemy dawać radość kibicom, żeby z chęcią przychodzili na trybuny i dopingowali nas z całych sił. Na pewno w marcu będziemy bardzo tego potrzebować. Wiemy, że to jest nasz dom i lubimy tutaj grać. Dlatego liczymy na to, że troszkę odbudowaliśmy to zaufanie – wyznał Wieteska.

Tak Marcin Bułka dorastał do reprezentacji Polski. Były trener kadrowicza nie ma wątpliwości, nazywa go... Co za porównanie!

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej