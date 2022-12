Matty Cash pochwalił się zdjęciem z Wigilii. Płynie w nim polska krew, ta fotka wyraża więcej niż tysiąc słów

Kim jest Matty Cash?

Choć Matty Cash urodził i wychował się na Wyspach Brytyjskich, ma także polskie korzenie. 25-latek jest wychowankiem Nottingham Forest, z którego we wrześniu 2020 roku za niespełna 16 mln euro przeniósł się do Aston Villi. Barwy klubu z Birmingham reprezentuje zresztą do dziś. Niedługo po transferze do „The Villans” pojawił się z kolei temat gry w reprezentacji Polski. Cash był bardzo zdeterminowany, a jego upór popłacił – z orzełkiem na piersi zadebiutował w listopadzie 2021 roku, w meczu el. MŚ przeciwko Andorze (4:1). Do tej pory prawy obrońca zanotował w biało-czerwonych barwach 12 występów, strzelając jednego gola. Grał także od deski do deski we wszystkich czterech meczach w zakończonych niedawno MŚ w Katarze.

Płynie w nim polska krew

Choć Matty Cash w przeszłości przynajmniej kilkukrotnie udowadniał, że płynie w nim polska krew, wciąż nie przestaje o tym przypominać. Najnowszy przykład na potwierdzenie tej tezy dał w Wigilię. Reprezentant naszego kraju został bowiem przyłapany na oglądaniu filmu „Kevin sam w Nowym Jorku”. Jest to druga część legendarnej komedii świątecznej, którą podczas Świąt Bożego Narodzenia oglądają w Polsce miliony ludzi. 25-latek udokumentował wszystko zdjęciem, które następnie zamieścił na swoim Instagramie. Cash nie będzie miał jednak zbyt wiele czasu na odpoczynek i relaks, już w drugi dzień świąt jego Aston Villa zmierzy się bowiem w ligowym meczu z Liverpoolem.

i Autor: Instagram / Matty Cash Matty Cash - Kevin sam w Nowym Jorku