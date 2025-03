Męczarnie Biało-Czerwonych

Memy po meczu Polska - Litwa. Cały kraj śmieje się z reprezentacji Michała Probierza, gol Lewandowskiego niczego nie zmienił

Polska meczem z Litwą rozpoczęła eliminacje MŚ 2026. PGE Narodowy wypełnił się po brzegi, po raz pierwszy od kilku lat na spotkaniu reprezentacji pojawił się zorganizowany doping (choć to jest jeszcze do dopracowania), ale do tej całej atmosfery niestety nie dopasowali się piłkarze. Ostatecznie udało się wygrać po rykoszecie po strzale Roberta Lewandowskiego, ale nie tego oczekiwali kibice po starciu z takim rywalem...