i Autor: Cyfrasport Michał Listkiewicz

Były prezes PZPN komentuje

Michał Listkiewicz: Selekcjoner piłkarskiej kadry Paweł Janas mówił mi, że zrezygnował... [MIŚ Z OKIENKA]

Nigdy nie rozumiałem myśliwych i pewnie już nie zrozumiem. Zabijanie zwierząt dla przyjemności (odstrzały sanitarne i redukcyjne to co innego) to aberracja. Szokuje mnie fakt, że wybitny siatkarz Marcin Możdżonek kroczy na czele łowieckiej krucjaty.