Michał Probierz poszedł na Maksa przy powołaniach! To największe sensacje w reprezentacji Polski

Mający ghanijskie korzenie Ameyaw urodził się i wychował w Polsce i perfekcyjnie mówi po polsku. Przymierzany był do kadry już przed miesiącem. Udanie poczynał sobie w Piaście i w efekcie niebawem przeniósł się do Rakowa. Teraz selekcjoner dał mu szansę. - Jestem niezmiernie szczęśliwy - powiedział Ameyaw w Kanale Sportowym. - Spotkałem się z trenerem reprezentacji na meczu Jagiellonii z Piastem. Mieliśmy możliwość chwilę porozmawiać, ale nie zdradził mi, że będę powołany. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Bardzo długo na to pracowałem. Można odhaczyć kolejny podpunkt, jeśli chodzi o spełnione marzenia - tłumaczył pomocnik Rakowa.

Grał w młodzieżówce u Probierza

Jeszcze większym wygranym jest Maximillian Oyedele, który niedawno trafił z Manchesteru Utd do Legii. Ma nigeryjskie korzenie.W ekstraklasie ma dopiero dwa występy. Zachwycił w starciu z Górnikiem, gdy pokazał ogromne możliwości. Z trybun jego boiskowe wyczyny oglądał selekcjoner kadry. - Maxi ma nieprawdopodobny potencjał – powiedział po spotkaniu Goncalo Feio, trener Legii. - Jak na debiut przy Łazienkowskiej zaprezentował się świetnie. Wiemy, jaki jest to pracowity człowiek. Tak powinien prezentować się młody piłkarz. Nie tylko dlatego, że jest młody, ale dlatego, że ma talent - komplementował podopiecznego Portugalczyk.

Kadra Polski na mecze w Lidze Narodów:

Bramkarze:

M. Bułka (Nicea), B. Drągowski (Panathinaikos), B. Mrozek (Lech), Ł. Skorupski (Bologna)

Obrońcy:

J. Bednarek (Southampton), B. Bereszyński (Sampdoria), P. Dawidowicz (Hellas), J. Kiwior (Arsenal), K. Piątkowski (Salzburg), T. Puchacz (Holstein), M. Skrzypczak (Jagiellonia), S. Walukiewicz (Torino)

Pomocnicy:

M. Ameyaw (Raków), P. Frankowski (Lens), J. Kamiński (Wolfsburg), B. Kapustka i M. Oyedele (obaj Legia), J. Moder (Brighton), J. Piotrowski (Ludogorec), S. Szymański (Fenerbahce), K. Urbański (Bologna), N. Zalewski (Roma), P. Zieliński (Inter)

Napastnicy:

K. Kozłowski (Gaziantep), R. Lewandowski (Barcelona), K. Piątek (İstanbul), K. Świderski (Charlotte)

