Patrik Walemark przeszedł do historii Lecha. Tyle Kolejorz czekał na ten moment w ekstraklasie

W Kielcach dał strzelecki popis

W tym sezonie Lech w lidze spisuje się wybornie. Wysoką formę potwierdził w meczu z Koroną. To spotkanie rozpoczęło się świetnie dla poznańskiej drużyny, ale później do głosu doszli gospodarze i wyszli na prowadzenie. Jednak wtedy Kolejorz podkręcił tempo i w ciągu zaledwie dwóch minut pokazał moc. Skutecznością błysnął Patrik Walemark, który w tym oknie trafił do Lecha z Feyenoordu Rotterdam. Strzelecki popis Szwed rozpoczął w pierwszej połowie, a po przerwie dorzucił dwie bramki. To jego pierwszy hat-trick w ekstraklasie.

Hiszpański gwiazdor Rakowa zatańczył z „Żubrami” i zemścił się na Puszczy. A Marek Papszun ma już konkretne plany związane z Ivim

W pogoni za legendami Lecha

Tym strzeleckim wyczynem Walemark zapisał się nie tylko w historii ekstraklasy, ale i klubowych kronikach. Przy okazji jego osiągnięcia, oficjalny portal klubu przypomniał innych zdobywców hat-tricka. Okazuje się, że Lech długo czekał na takie wydarzenie. Autorem poprzedniego hat-tricka był Christian Gytkjaer w sezonie 2019/20. Co ciekawe, Duńczyk trzy gole strzelił - UWAGA - w meczu z Koroną, w... Kielcach. Wtedy Lech wygrał 3:0. W sumie Gytkjaer grając w Kolejorzu uzbierał trzy hat-tricki. Rekordzistami jest duet: Piotr Reiss - Artjoms Rudnevs, którzy w dorobku mają cztery hat-tricki.

Jan Tomaszewski o powrocie Szczęsnego do reprezentacji Polski. „Probierz chciał zrobić konkurs Eurowizji”

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.