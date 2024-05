Michał Probierz przypomni sobie o tym zawodniku? Dał selekcjonerowi mocny argument, upojna noc Tomasza Kędziory

Lewandowska miała apel do fanów. Na jej głowie znalazł się dziwaczny przedmiot "tylko się nie śmiejcie"

Walka o prymat między dwoma reprezentantami Polski trwała do ostatniej kolejki. Nieco wcześniej odpadł z niej Panathinaikos Ateny z Bartłomiejem Drągowskim między słupkami, do samego końca jednak otwarta była kwestia obrony tytułu przez AEK Ateny bądź detroniazacji mistrza przez PAOK Saloniki.

Szymański i jego ateńscy koledzy swoje zadanie wykonali. Pokonali u siebie PAS Lamia 3:0, a kropkę nad „i” postawił w tym spotkaniu polski pomocnik (grający z kapitańską opaską), trafiając do siatki w 90 minucie. To był drugi gol Szymańskiego w meczu ligowym w tym sezonie; ze względu na urazy, rozegrał on tylko 26 (z 36 możliwych) gier ligowych.

Nieco częściej widywaliśmy na murawie Tomasza Kędziorę (29 występów ligowych). Od początku tego roku nasz reprezentacyjny obrońca miał pewne miejsce w jedenastce u trenera Razvana Lucescu. PAOK kwestię tytułu mistrzowskiego rozwiązał w samej końcówce sezonu, wygrywając z pozostałymi kandydatami do tytułu: AEK-iem (3:2), Olympiakosem (2:0) i Panathianikosem (4:1).

W ostatniej kolejce ekipa z Salonik nie zmarnowała tego dorobku. Wygrywając w derbowym boju z Arisem 2:1, utrzymała dwupunktową przewagę nad obrońcami tytułu. A potem można już było rozpocząć świętowanie z tysiącami kibiców, które trwało długo w noc… To czwarty tytuł mistrza kraju, zdobyty przez Kędziorę. Wcześniej dwukrotnie triumfował z Lechem w ekstraklasie, był także czempionem Ukrainy z Dynamem Kijów.

Nasz obrońca ma na koncie 32 mecze w reprezentacji Polski. Brał udział w obu spotkaniach Biało-Czerwonych podczas pierwszego zgrupowania pod skrzydłami Michała Probierza (październik 2023). Listopadowe gry z Czechami i Mołdawią przesiedział na ławce. Na barażowe starcia o EURO z Estonią i Walia w marcu 2024 nie dostał już w ogóle powołania. Teraz – jak widać – zrobił wiele, by selekcjonerowi wysłać mocną „przypominajkę” o swej osobie.