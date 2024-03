Michał Probierz z pilną sprawą dla kibiców! Zrobił to po raz pierwszy od dawna, wyjątkowa okazja

Jan Tomaszewski porównał się do Wojciecha Szczęsnego. Powiedział wprost, kto jest lepszy, zero wątpliwości

Probierz zwrócił się do kibiców

Reprezentacja Polski ostatecznie awansowała na EURO 2024, mimo że nie zdołała zająć jednego z dwóch pierwszych miejsc w bardzo łatwej grupie eliminacji turnieju. Po takiej grze, jaką Polacy zaprezentowali z Czechami oraz Mołdawią, wydawało się, że przez baraże również nie uda się awansować. Na szczęście Michał Probierz zdołał odmienić oblicze kadry na tyle, że nasz zespół okazał się lepszy od Walii w finale baraży i to Biało-Czerwoni pojadą latem na EURO 2024 do Niemiec.

Pierwszy od dawna wpis Probierza w sieci. Podziękował kibicom

Michał Probierz nie jest raczej człowiekiem otwartym. Skrzętnie skrywa szczegóły swojego życia prywatnego, rzadko też udziela się w mediach społecznościowych. Tym razem jednak postanowił zwrócić się do kibiców z ważną wiadomością za pośrednictwem portalu X. Co ciekawe, był to jego pierwszy wpis tam od miesiąca!

Na swoim profilu na portalu X Michał Probierz opublikował specjalną grafikę z podziękowaniami i życzeniami wielkanocnymi. – W imieniu całego sztabu reprezentacji Polski dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie – czytamy w pierwszej części – Życzę zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w rodzinnym gronie – dodał selekcjoner. Co ciekawe nie zabrał on głosu w sieci nawet tuż po awansie, a w swoim poprzednim wpisie, opublikowanym ponad miesiąc temu, selekcjoner wziął w obronę Kacpra Tobiasza, na którego wówczas wylało się wiele hejtu.