Druzgocące wieści w sprawie powrotu Roberta Lewandowskiego! Nadzieja umiera

Dokładnie w Wielką Sobotę, 19 kwietnia, Robert Lewandowski w meczu z Celtą Vigo opuścił boisko z kontuzją. Następnego dnia w Wielkanoc oficjalnie potwierdzono jego uraz mięśniowy w lewej nodze. Od początku zapowiadano, że przerwa w grze ma wynieść 2-3 tygodnie i złoży się na kluczowe starcia FC Barcelony w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów. Bez "Lewego" Barca wygrała w sobotę krajowy puchar po dogrywce z Realem Madryt, a Polak żywiołowo wspierał kolegów z trybun. Po ostatnim gwizdku świętował 30. trofeum w swojej karierze, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie w stanie pomóc drużynie w walce o kolejny finał.

Dwa dni po wygranej w El Clasico i dwa dni przed pierwszym meczem w półfinale LM z Interem nadzieje kibiców na szybszy powrót Lewandowskiego mocno zgasły. Wszystko za sprawą ustaleń Javiego Miguela, dziennikarza hiszpańskiego dziennika "AS".

"Robert Lewandowski będzie musiał jeszcze poczekać około dwóch tygodni na powrót na boisko. Chce być w 100% gotów na El Clasico ligowe" - przekazał Hiszpan, właściwie wykluczając powrót Polaka w rewanżu z Interem. Wydaje się, że celem jest El Clasico zaplanowane na niedzielę, 11 maja. Z kolei decydujący mecz w półfinale LM odbędzie się we wtorek, 6 maja. Te pięć dni różnicy może się okazać kluczowe.

Barcelona musi sobie poradzić bez Lewandowskiego

Przypomnijmy, że Lewandowski opuścił już mecze z Mallorcą i Realem, a w środę zabraknie go przeciwko Interowi. Straci też sobotni mecz La Liga z Realem Valladolid, a coraz więcej wskazuje na absencję także w drugim półfinałowym boju w LM. Oznaczałoby to, że do końca sezonu może zagrać już tylko w czterech ligowych meczach (z Realem, Espanyolem, Villarrealem i Athletikiem Bilbao) i ewentualnym finale Ligi Mistrzów. Ten zaplanowano na 31 maja w Monachium, ale Barca najpierw musi sobie poradzić bez najlepszego strzelca w półfinale.