Jako kapitan reprezentacji Polski i jeden z najlepszych zawodników na świecie, Robert Lewandowski może pochwalić się niezwykłym szacunkiem ze strony fanów Biało-czerwonych, a jego zdanie w poszczególnych kwestiach jest niezwykle ważne dla dużej części kibiców. Ogromne znaczenie ma również fakt, jak "Lewemu" pracowało się z poprzednimi selekcjonerami reprezentacji Polski oraz jak obecnie pracuje się z Fernando Santosem. Tuż przed meczem Mołdawia - Polska w eliminacjach do Euro 2024, Lewandowski w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą w programie "1 na 1" podzielił się swoim zdaniem na temat Portugalczyka.

Takie zdanie Robert Lewandowski ma o Fernando Santosie. Nie ukrył się ze swoją opinią

Kapitan reprezentacji Polski, jak nietrudno się domyślić zaczął od wymiany mocnych stron i atutów Fernando Santosa wskazując przede wszystkim, że od Portugalczyka mocno bije ogromne doświadczenie. Przy okazji Robert Lewandowski postanowił zwrócić uwagę kibiców na to, aby pozwolili oni spokojnie pracować selekcjonerowi, który musi dobrze poznać kadrę Biało-czerwonych.

Na chwilę przed meczem Mołdawia - Polska wydało się, co Robert Lewandowski naprawdę myśli o Fernando Santosie! Tak nazwał selekcjonera

- Fernando Santos jest trenerem bardzo doświadczonym i to czuć, to widać. Ma spokój i zwraca uwagę na rzeczy, które są w punkt. To da się zauważyć z każdym zgrupowaniem, z każdą analizą treningu, czy meczu. Myślę, że dla trenera to też jest przeskok w poznawaniu tego naszego ogródka i tego, co się dzieje i jak to funkcjonuje. I to nie jest łatwe, więc on też potrzebuje trochę czasu. Z każdym zgrupowaniem i dniem zaczyna rozumieć nas, piłkarzy i specyfikę, jak to wygląda w Polsce. - stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą oceniając Portugalczyka.