Na te decyzje nie mógł nic poradzić, ale wciąż wierzy w swój wyjazd na EURO. „Odczułem, że trener Probierz mocno we mnie wierzy”

- Robiłem i robię wszystko, by tak się stało – zapewnia Jakub Kamiński w długiej rozmowie z „Super Expressem”. Ale – w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, w którym zaliczył 31 z 34 meczów ligowych w barwach „Wilków” – w obecnych rozgrywkach doświadczał na własnej skórze twardości ławki rezerwowych (15 meczów w 32 kolejkach, tylko 329 minut).

- Mam świadomość, że nie jestem dziś blisko tego turnieju… Że są zawodnicy, którzy bardziej zasłużyli, by na niego jechać: występują regularnie w klubach, mają dużo więcej minut – wzdycha „Kamyk”, przy okazji… wrzucając kamyk do ogródka byłego już trenera Wolfsburga, Nico Kovaca.

- Byłem u niego na rozmowie w cztery oczy po 6. czy 7. kolejce, kiedy już widziałem, że moja sytuacja nie jest za ciekawa. I… usłyszałem od niego argumenty, które w ogóle do mnie nie trafiały, nie zgadzałem się z nimi wewnętrznie. Ale musiałem zaakceptować jego wybory i decyzje – dodaje polski skrzydłowy, który półtora roku temu był podstawowym zawodnikiem naszej kadry podczas mundialu w Katarze.

Czy ma szansę na to, by pojechać na EURO? - Na jednym z moich meczów był trener Sebastian Mila, asystent selekcjonera. Podczas październikowego zgrupowania ja sam odczułem zaś, że trener Michał Probierz mocno we mnie wierzy – Kamiński przywołuje ubiegłoroczne powołanie z pierwszego reprezentacyjnego zgrupowania obecnego selekcjonera. Potem dostawał już tylko wezwania do młodzieżówki.

Nadziei na udział w finałach ME jednak nie porzucił. - Nie, zdecydowanie nie – z uśmiechem odpowiada na pytanie, czy po zakończeniu ligowego sezonu, gdy „wykuwać się” będzie trzon kadry na EURO, zaplanował urlop w ciepłych krajach. - Moim atutem jest pewność siebie, wiara we własną jakość i przekonanie, że mogę wiele dać kadrze – mówi „SE”. Jeśli potwierdzi te atuty w niedzielnej potyczce z Bayernem, być może da do myślenia selekcjonerowi…

Jakub Kaminski geht optimistisch ins letzte Auswärtsspiel der Saison. Das ganze Interview gibt es hier 📷 https://t.co/HkVsgnFcgr#FCBWOB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/qriPKXYfR2— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 12, 2024

