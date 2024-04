Nagle gruchnęły pilne wieści w sprawie Szymona Marciniaka! Wszystko się wyjaśniło

Do rozpoczęcia Euro 2024 zostały mniej niż dwa miesiące, a UEFA oficjalnie ogłosiła obsadę sędziowską. W gronie 19 arbitrów głównych znalazło się miejsce dla Szymona Marciniaka, dla którego z pewnością będzie to ważny turniej. Należy pamiętać, że z powodów zdrowotnych opuścił on poprzednie Euro 2020. Od jego ostatniego meczu na mistrzostwach Europy minęło 8 lat - debiutował na Euro 2016, gdzie sędziował w trzech spotkaniach. 43-latek uda się do Niemiec z dwoma asystentami - Adamem Kupsikiem i Tomaszem Listkiewiczem. Nie będą to jednak jedyni polscy sędziowie na Euro 2024.

Szymon Marciniak jedzie na Euro 2024

Poza zespołem Marciniaka na Euro 2024 pojadą też dwaj sędziowie VAR - Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski. Jednak to główni sędziowie przykuwają największą uwagę, tym bardziej że arbiter z Płocka jest jednym z głównych kandydatów do poprowadzenia finału. Marciniak ma już na koncie finał mistrzostw świata, Ligi Mistrzów, a także Klubowych Mistrzostw Świata. W dwóch pierwszych asystowali mu Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, a w KMŚ tego drugiego zastąpił już Kupsik, który wybiera się też na Euro.