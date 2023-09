i Autor: Cyfrasport Cezary Kulesza

Ruszyła karuzela

Nagły zwrot w sprawie nowego selekcjonera?! Zaskakujący ruch Cezarego Kuleszy. Pojawiło się nowe nazwisko

Grzegorz Kuś 8:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera, choć za niespełna miesiąc ma rozegrać kolejne mecze eliminacji do Euro 2024. Cezary Kulesza nie ma zbyt wiele czasu do namysłu, jednak i tak zdążył wykonać zaskakujący ruch. Czy jest to prawdziwy zwrot w sprawie następcy Fernando Santosa? W grze o posadę pojawiło się nowe nazwisko!