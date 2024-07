i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Nagły zwrot w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Michał Probierz bez ogródek o przyszłości bramkarza w kadrze. Klamka zapadła

Wojciech Szczęsny jeszcze przed mistrzostwami Europy w Niemczech deklarował, że to będzie jego ostatni turniej w reprezentacyjnej karierze. Długo trwały dywagacje, czy bramkarz faktycznie zakończy piękną przygodę z biało-czerwoną kadrą i kto ewentualnie może go zastąpić. Wiele wskazuje na to, że dywagacje zostaną odsunięte w czasie, bo jak wynika ze słów Michała Probierza, Szczęsny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.