- Ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi – grzmi Tomaszewski. - Proszę państwa, gdyby taka decyzja była w Anglii, że powiedziano by, że na Wembley już się nie odbędzie żaden mecz piłkarskiej reprezentacji, to sądzę, że angielska federacja musiałaby wyjechać z Anglii, żeby mieć spokój. Jest to po prostu niemożliwe! Po to się buduje Stadion Narodowy, żeby reprezentacja na nim grała. W tej chwili zmiana stadionu dla mnie jest niczym niewytłumaczalna. Gdyby zrobić tajne głosowanie wśród zawodników, jestem pewny, że większość opowiedziałaby się za Narodowym – dodaje.